Niğde’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, durdurulan bir kamyonda 1,5 ton kaçak tütün ve 5 milyon 50 bin dolu makaron ele geçirildi.

Niğde Valiliği’nden olayla ilgili yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu. Ekipler tarafından

araçta yapılan aramada 5 milyon 50 bin dolu makaron ve 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, kamyon sürücüsü de gözaltına alındı.