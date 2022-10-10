Denetimlerde 66 araç ve sürücüsü kontrol edildi. 7 sürücüye taşıma sınırı üzerinde yolcu almaktan, 2 sürücüye psikoteknik değerlendirme raporu olmadan ticari araç kullanmaktan,1 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan,1 sürücüye yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmaktan,1 araç sahibine yetersiz sürücü belgesine sahip sürücünün araç kullanmasına izin vermekten olmak üzere, toplam 9.284,00 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Zonguldak’ta “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları” uygulaması

Zonguldak’ta “Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları” uygulaması

Edinilen bilgiye göre 09:00-14:00 saatleri arasında Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Liman Caddesi Gümrük Kavşağı Çocuk Şube Müdürlüğü binası karşısında, toplu taşıma araçları şoförlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Zonguldak’ta trafik ekiplerince yapılan denetimde toplam 9 bin 284 TL idari para cezası uygulandı.

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