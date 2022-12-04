Yıldırım Belediyesi, ilçe genelindeki marketlerde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Yıldırım Belediyesi, ilçe genelindeki marketlerde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Gıda ve temel tüketim ürünlerinin satıldığı marketlere yönelik haksız fiyat artışı denetimi yapan zabıta ekipleri, güncel fiyatları da kayıt altına alıyor. Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlığını korumak ve güvenli alışveriş yapabilmelerini sağlamak için yoğun çaba sarf ediyor. İlçe genelinde gıda ve temel tüketim ürünlerine yönelik haksız fiyat artışı denetimi yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, marketlerdeki ürün raflarındaki etiketleri kayıt altına alıyor ve fahiş oranda fiyat artışı yapılıp yapılmadığını tespit ediyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyondaki etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılarak, fiyatların da haksız artışa giden marketler hakkında ise ‘Tüketici Kanunu’ gereği yasal işlem başlatılıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırımlıların sağlıklarını korumak, fırsatçılığın önüne geçmek ve haksız kazancı engellemek için Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yoğun mesai harcadığını dile getirdi.