Bolu’da kamyonet ve otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin bagajından yola savrulan tavuklar ise köylü kadınlar tarafından kurtarılarak, kümese götürüldü.

Bolu’da kamyonet ve otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı. Hurdaya dönen otomobilin bagajından yola savrulan tavuklar ise köylü kadınlar tarafından kurtarılarak, kümese götürüldü.

Kaza, Abant Gölü Milli Parkı yolu Ömerler köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abant Gölü Milli Parkı yönünden Bolu istikametine giden Onur K. yönetimindeki Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı 81 AT 923 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Servet P. idaresindeki 14 ABT 901 otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Servet P. ile araçta bulunan Mustafa K., Nurgül K., Kamil K. ve kamyonette bulunan Aydın A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Otomobilde sıkışan sürücü Servet P., itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Köylü kadınlar seferber oldu

Kazanın ardından otomobilin bagajında bulunan iki tavuk ve bir horoz çimenlik alana savruldu. Çalılıkların arasına giren tavuklar ve horoz, Ömerler köyünde yaşayan kadınlar tarafından uzun uğraşlar sonucunda bulundukları yerden çıkarıldı. Hayvanları kümeslerine götüren kadınlar, "Hayvanları tilkiler yemesin diye kümese götürüyoruz. Sahipleri gelip bizden alabilirler" dedi.