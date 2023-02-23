Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Şahinbey Belediyesi, toplu alanlarda konaklayan depremzedelere çeşitli hastalıkların bulaşmasını engellemek için ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketinin ardından Şahinbey Belediyesi, toplu alanlarda konaklayan depremzedelere çeşitli hastalıkların bulaşmasını engellemek için ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Şahinbey Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası toplu alanlarda konaklayan depremzedelere hastalıkların bulaşmasını engellemek için ilaçlama çalışmaları yapıyor. Genellikle büyük depremlerin ardından afet bölgelerinde ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklar salgına yol açabiliyor. Çeşitli nedenlerle kendini gösteren hastalıklar, felaket bölgelerinde şartların olumsuz yönde değişmesine bağlı olarak kendine hızla yayılabileceği bir zemin bulabiliyor. Şahinbey Belediyesi bu nedenle önemli hayati riskler de taşıyabilen bulaşıcı hastalıkların yayılmaması için toplu kullanma alanları hızlı bir şekilde ilaçlanarak en kısa sürede yeniden vatandaşın hizmetine açılacak.

“Salgın hastalıklara karşı ilaçlama yapıyoruz”

Deprem sonrası vatandaşların hastalanmaması için ilaçlama yapıldığını ifade eden Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu,” Ülkemizin yüreğine ateş düşüren büyük felaketin ardından el ele verdik yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz. Deprem sonrasında sosyal tesislerde ve taziye evlerinde kalan vatandaşlarımız normal hayatlarına dönmeye başladılar. Ancak son 25 yılda yaşanan doğal afetlerin değerlendirildiği bir çalışmaya göre, bedensel, ruhsal, fiziksel ve ekonomik olarak bakıldığında en yıkıcı etkiyi oluşturanların başında depremler geliyor. Bu tür büyük afetler sonrası çok çeşitli viral, bakteriyal, mikobakteriyal, mantar ve paraziter hastalık ve salgınların yaşanmaması için taziye evlerimizi ve sosyal tesislerimizi ilaçlıyoruz. Yapılan ilaçlamaların ve çalışmaların ardından tesislerimizi yeniden vatandaşımızın hizmetine açacağız” dedi.