Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı park ekipleri, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde bir araçtan şüphelendi. Aracı takibe alan ekipler, durdurdu. Araçtaki şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 20 gram sentetik uyuşturucu madde geçirdi.

Kayseri’de polis ekipleri şüphelendikleri araçtaki şahıstan uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekiplerin aracı takip ettiği ve şahsı yakaladığı anlar kameraya yansıdı.

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