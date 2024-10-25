Aydın’ın Söke ilçesinde sahaya inen ilçe tarım ekipleri, zeytin ve turunçgil bahçelerinde zararlılara karşı yerleştirilen tuzakların kontrolünü gerçekleştirdi.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın’da üreticilerin verim ve kalite kaybı yaşamaması hedefiyle gerçekleştirilen zararlı ile mücadele çalışmaları devam ediyor. Sahaya inen Söke İlçe Tarım ekipleri de, bitki sağlığı ile ilgili konularda arazide periyodik kontrollerine devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen ekipler, monitör tuzakların haftalık sayımlarını yaparken, bir yandan da zeytin ve turunçgil bahçelerinde haftalık monitör tuzak kontrollerini gerçekleştirdi. Zeytin sineğine karşı bahçelerde de zararlı popülasyonlar incelenirken, hastalık kontrolleri de yapıldı. Üreticilerin ürünlerinin sağlıklı bir şekilde yetişmesi hedefiyle saha çalışmalarının aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi. Ayrıca saha çalışmaları kapsamında turunçgil bahçelerinde de çalışma gerçekleştiren ekipler, hasat öncesi pestisit denetimi yaparak, ağaçlardan numene aldı.