İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak asayiş/trafik tedbirleri genelgesi gönderildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine 2022-2023 eğitim öğretim yılında alınacak asayiş/trafik tedbirleri genelgesi gönderildi.

Genelgede, yeni eğitim öğretim döneminde çocuk ve gençlerin eğitim ve öğretimini güvenli bir ortamda sürdürebilmesi amacıyla özellikle başta uyuşturucu maddeler olmak üzere terör nitelikli oluşumlar ile narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması ve korunması, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması, okul yakın çevresinde ve dışında bulunan mekanlar göz önünde bulundurularak denetim faaliyetleri ile algılanan yakalanma riski duygusunun artırılması, servis sürücülerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak trafik kazalarının önlenmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Bu çerçevede genelge trafik tedbirleri ve genel emniyet ve asayişe ilişkin tedbirler olmak üzere iki başlık altında toplandı:

“Trafik tedbirleri”

Genelgeye göre, vali ve kaymakamların başkanlığında ilgili paydaşların katılımıyla okul servis taşımacılığı faaliyetleri düzenli ve güvenli olarak yürütülecek, okul servis araçlarının çalışmalarına ve karşılaşılan sorunların çözülmesine yönelik eğitim öğretim dönemi başlamadan önce toplantı düzenlenecek ve gerekli iş birliği ve koordinasyon sağlanacak.

Okul çevrelerinde yaşanan kazalara ilişkin risk analiz değerlendirmeleri çerçevesinde bu bölgelerde ilave tedbirler planlanacak.

Okul servis araçlarıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin düzeni ve güvenliği artırılacak, trafik kazalarını azaltmak ve taşımacılık faaliyetlerini disiplin altında tutarak öğrenciler başta olmak üzere tüm yol kullanıcılarının huzur ve güvenliğini muhafaza etmek amacıyla her eğitim öğretim döneminde okul servis araç sürücülerine, rehber personeline ve öğrencilere yönelik eğitimler verilecek, araçlar ve çalışanları Okul Servis Araçları Yönetmeliğine uygun olarak denetlenecek.

Sürücülerin yaya ve okul geçitleri öncesinde uyarılarak, dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak için yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla tüm ışıksız okul ve yaya geçitlerine araçların yaklaşım yönünde "önce yaya" görsellerinin çizdirilmesi ivedilikle tamamlanacak, eski ve silinmiş görseller yenilenecek.

“Genel emniyet ve asayişe ilişkin tedbirler”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliği ile 2019 yılından beri yürütülen "Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü"nün uygulanmasında gerekli hassasiyet gösterilecek.

Vali ve kaymakamların koordinesinde ilgili birimlerin uzmanları tarafından "kişisel güvenlik, suçtan korunma yöntemleri, siber güvenlik ve özellikle başta metamfetaminle mücadele olmak üzere uyuşturucu/uyarıcı madde" konularında bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetleri çerçevesinde eğitim programları hazırlanacak. Bu eğitim programlarına başta öğrenciler olmak üzere okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, STK temsilcilerinin, muhtarların, okul aile birliği üyelerinin ve velilerin katılımları sağlanacak.

Polis sorumluluk bölgesinde, 1’inci öncelik dereceli ilkokul, ortaokul ve liseler ile 2’nci öncelik dereceli ortaokul ve liselere sabit olarak görev yapacak "okul kolluk görevlisi", diğer tüm okullarda "güvenli eğitim koordinasyon görevlisi" görevlendirilecek.

Jandarma sorumluluk bölgesinde 1’inci ve 2’nci öncelik dereceli ortaokul ve liseler olmak üzere devriye (en az 3 personelden oluşacak şekilde), tüm okullarda ise "güvenli eğitim koordinasyon görevlisi" görev yapacak.

Okulların giriş-çıkış saatlerindeki yoğunluğa göre ihtiyaç duyulan okullarda "ekip/devriye", ayrıca imkanlar doğrultusunda "özel güvenlik görevlisi" bulundurulacak.

Okul kolluk görevlisinin etkin şekilde görev yapabilmesi için okul giriş-çıkışını görebileceği ve ani gelişen olaylara müdahale edebileceği, eğitim kurumunun fiziki yapısına uygun mekan, Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından sağlanacak.

İllerin güvenlik durumu ve öncelikleri göz önünde bulundurularak okul kolluk görevlileri resmi veya sivil kıyafetli olarak görev yapacak. Okullardaki özel güvenlik görevlilerinin denetimleri, kolluk birimlerince ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda titizlikle yapılacak.

Öncelik dereceliler başta olmak üzere okullarda güvenliğin azami ölçüye çıkarılması amacıyla okullara kurulan güvenlik kameralarının çalışabilirliği kontrol edilecek ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemine entegrasyonu tamamlanacak.

Diğer okullarda ise sisteme entegre şartı aranmaksızın öncelik derecelerine ayrılan okullardan başlanarak güvenlik kamera sistemleri tamamlanacak.

Eğitim ve öğretim ortamını olumsuz etkilediği değerlendirilen metruk bina ve yapıların yıkılması sağlanacak. Okul çevrelerinde bulunan internet kafe ve oyun salonları gibi yerler düzenli denetlenecek.

“Okul önlerinde alkol ve sigaranın bulundurulması ve satılmasının önüne geçilecek”

"Siberay Projesi" dahilinde yürütülen faaliyetler öğretmen, öğrenci ve velilere özel önem verilerek devam edecek.

Buna göre, aşırı rekabeti ve şiddeti olağan gösteren, yoğunlukla sanal ortamda grup halinde oynanan, çocukların ve gençlerin sosyo-psikolojik gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek oyunların olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla rehber öğretmen ve sınıf öğretmenleri, risklerin önüne geçilmesi için çalışmalar yürütecek.

Okul önleri ve yakın çevresinde öğrencilerin kötü alışkanlıklar edinmesine ve suça sürüklenmesine sebep olabilecek alkol, sigara/açık sigara, tütün gibi maddeler ile kesici, delici, yaralayıcı gibi diğer unsurların satılması, taşınması ve bulundurulmasını önlemek amacıyla gerekli tedbirler alınacak.

Öğrencilerin madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklara karşı korunması amacıyla diğer kurumlarla koordineli bir şekilde okulların çevresinde bar, kahvehane, kafe, internet salonu, market, büfe, park, bahçe gibi kamuya açık alanlarda çocuk, narkotim, asayiş ve ihtiyaç duyulan diğer ekiplerle genel asayiş uygulamaları ve denetimleri yapılacak.

Motosikletli asayiş timleri, narkotimler ile ihtiyaç duyulan diğer ekipler okul önleri ve çevresinde görevlendirilecek. Narko-rehber eğitimlerinin, başta öncelikli okullarda görev yapan okul yöneticileri, öğretmenler ve tüm okul ve kurum çalışanları ile velilere verilmesine yönelik eğitim programları hazırlanacak.