Erzincan’da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan’da polis ekipleri tarafından eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde başlatılan denetimler sürüyor.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul çevresinde yapılan denetimlerde şüpheli şahıslar üzerinde arama yapılırken, çevredeki kafe, internet kafe, büfeler ve iş yerlerinde de denetimler gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimler çerçevesinde yoldan çevirdikleri gençlerin kimlik sorgulamasını yaptı. Denetimler ve uygulamalar eğitim dönemi boyunca okul ile çevrelerinde devam edecek.

Konuya ilişkin son olarak yapılan çalışmalar şu şekilde açıklandı:

“Çocuklarımızın 2022-2023 eğitim öğretim yılında güvenli bir şekilde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için tüm unsurlarımızla görevimizin başındayız. Bu çerçevede, Erzincan Lisesi, İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Cumhuriyet Ortaokulu önü ve çevresinde uygulama gerçekleştirilmiştir. Okul çevresinde bulunan 3 iş yeri, 22 araç, 4 park-bahçe denetlenmiş, 76 şahsın kimlik kontrolü yapılmıştır.”