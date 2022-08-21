Vadi genelinde denetim ve temizliğin süreceği bildirildi.

Tunceli Doğa Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, Munzur Vadisi Milli Parkında çevre temizliği yaptı. Duyarsız vatandaşlar tarafından doğaya atılan çöpler tek tek toplandı. Ayrıca, ekiplerin koruma kontrol faaliyeti esnasında Munzur Vadisi Milli Parkında tırıvırı ile balık avlayan 1 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde idari işlem yapıldı.

Talaslılar ilk kez sirk ile buluştu

Talaslılar ilk kez sirk ile buluştu

Tunceli’de Munzur Vadisi Milli Parkında çevre temizliği yapan ekipler, tırıvırı ile balık avlayan bir şahsa idari işlem uyguladı.

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