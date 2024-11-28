Zonguldak’ta motorsikletli polis timleri tarafından huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla asayiş uygulaması düzenlendi.

Zonguldak’ta Motorsikletli polis timleri tarafından huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla gece saatlerinde Çaydamar Mahallesinde asayiş uygulaması yapıldı. Ekipler uygulamada araçları tek tek durdurarak sorgulama yaptı

Uygulamada araç sürücülerinin, ehliyet, sigorta ve kimlikleri sorgulandı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren uygulama tamamlanmasının ardından sona erdi.