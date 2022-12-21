Zonguldak’ta terminal kavşağında kış lastiği uygulaması yapıldı.

Zonguldak’ta terminal kavşağında kış lastiği uygulaması yapıldı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Terminal kavşağında kış lastiği uygulaması yapıldı. Uygulamada ekipler, servis araçları, ticari taksiler ve yolcu minibüslerini tek tek durdurdu.

Ekipler araçların lastiklerini ölçerek kış ayına uygun olup olmadığına baktı. Kış lastiği olmayan araçlara ise bin 150 TL para cezası kesildi. Öte yandan kış lastiği uygulamasının yanı sıra ekipler, sürücülere emniyet kemeri konusunda da uyarılarda bulundu. Yaklaşık 2 saat süren uygulama tamamlanmasının ardından sona erdi.