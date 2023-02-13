Deprem bölgesi Malatya’da jandarma ekipleri, bir yandan enkaz altında kalan hayvanları kurtarırken diğer yandan ise brandadan hayvan barınağı kuruyor.

Deprem bölgesi Malatya’da jandarma ekipleri, bir yandan enkaz altında kalan hayvanları kurtarırken diğer yandan ise brandadan hayvan barınağı kuruyor.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremde binlerce konut yıkılırken, yine binlerce insan hayatını kaybetti ve yaralandı. Bölgeye ilk günden itibaren sevk edilen ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Elazığ İl Jandarma Komutanlığı’nca deprem bölgelerine görevlendirilen ekipler de yaraların sarılması için canla başla çalışıyor. Depremzedelerin mağduriyetinin giderilmesi için her alanda faaliyet yürüten ekipler, Malatya’nın Doğanşehir ilçesindeki kırsal yerleşim alanlarda depremden dolayı hayvan barınakları yıkılan besiciler için brandadan hayvan barınağı kuruyor.

Öte yandan depremde yıkılan barınaklarda arama kurtarma faaliyeti yürüten ekipler, enkaz altında kalan hayvanları kurtararak, sahibine teslim ediyor.