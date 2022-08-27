DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili bilgilendirmeler çerçevesinde bu sefer sanayiye girdi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili bilgilendirmeler çerçevesinde bu sefer sanayiye girdi.

Düzce’de kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde bilgilendirici eğitimler ve ziyaretler gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri bu sefer bilgilendirmeyi sanayide yaptı. Sanayi esnafını tek tek ziyaret eden Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü personelleri vatandaşlara kadına yönelik şiddet ile nasıl mücadele edilmesi gerektiği ile ilgili bilgilendirici broşürlerin dağıtımını yaptı.