Kayseri Büyükşehir Belediyesi; kış mevsiminin zorlu şartlarında, Develi ilçesi Saraycık Mahallesi’nde bir hastayı ambulansla sevk eden sağlık ekiplerine yardım etti.

Büyükşehir belediyesi; Kayseri’nin 16 ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi gibi zorlu hava şartlarına rağmen, yol açma ve kurtarma faaliyetlerini aksatmadan yerine getirmeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Develi ilçesi Saraycık Mahallesi’nde hastayı evinden alıp hastaneye sevk eden sağlık ekiplerine yardım etti. Ekipler, ambulans için yol açma çalışması yaparken, yapılan bu özverili çalışmalar, mahalle sakinleri ve sağlık ekipleri tarafından takdirle karşılandı.

Öte yandan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler; 63 araç, 130 personel ile kırsal kesimde yol açma çalışmalarına gece, gündüz devam ediyor. Bu kapsamda, Akkışla ilçesinde 3, Bünyan’da 39, Develi’de 17, Felahiye’de 9, Hacılar’da 3, İncesu’da 7, Kocasinan’da 20, Özvatan 4, Pınarbaşı’da 62, Sarıoğlan’da 7, Sarız’da 22, Talas’ta 8, Tomarza’da 23, Yahyalı’da 18 ve Yeşilhisar’da 10 mahalle yolu olmak üzere toplam 252 mahalle yolunun açılmasıyla 2 bin 16 kilometrelik yol ağında ulaşım sağlandı. Bunun yanı sıra, tipi nedeniyle açıldıktan sonra tekrar kapanan Pınarbaşı’ndaki 8 ve Sarız’daki 8 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.