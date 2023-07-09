Düzce Belediyesi, il genelini etkisi altına alan yağışlarla birlikte alarm seviyesini yükseltti. Belediye ekipleri, yoğun yağışlardan ötürü bodrum katlarda yaşayan vatandaşların güvenlik açısından evlerini boşaltmaları uyarısında da bulundu.

Düzce Belediyesi, etkili olmaya başlayan ve birçok ilçede etkili olan yağışlara yönelik özellikle dere yataklarında yaşanabilecek taşkınlara karşı tüm birimleriyle sahaya indi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, çalışmalara yönelik yaptığı değerlendirme de, riskli olan alanlarda 25 iş makinesi ve 100’ün üzerinde personelle çalışma sürdürdükleri belirterek, “Fındıklı Aksu Köyü ve Yığılca ilçesi tarafından çok yağış olmasından dolayı merkezde bulunan kanallarımız sıfır seviyesine kadar yükseldi. Gerekli yerlere iş makinelerimizle müdahalelerimizi yapıyoruz. Şu an için kritik durum yok ama yukarıda yağış durmadığı sürece burada da büyük ihtimalle sıkıntı olacak. Ekiplerimiz kanalları temiz tutmaya çalışıyor. Tüm ekiplerimizle sahadayız” dedi.

Vatandaşlara uyarılarda bulunmayı da ihmal etmeyen Başkan Yardımcısı Kaltu, dere ve kanal yataklarından uzak durmalarını isteyerek, “Güvenlik açısından bodrum katlarında yaşayan vatandaşlar evlerini boşaltırlarsa iyi olacaktır. İnşallah bir sıkıntı olmadan atlatacağız” şeklinde konuştu.

Fen İşleri, Su Kanal, Destek Hizmetleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri devam eden yağışlardan ötürü oluşabilecek olumsuz durumlara karşı tüm hazırlıklarını tamamlanmış şekilde dere yataklarının bulunduğu bölgelerde tetbiren bekleyişlerini sürdürüyor.