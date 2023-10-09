Amasya’da acil sağlık ve kurtarma ekipleri yaylada ceviz ağacından düşen adam için seferber oldu. Sedyeye alınan 64 yaşındaki hastayı ekipler zorlu arazide yaklaşık bir saat taşıyarak ambulansa ulaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yıkılgan köyü Çorak yaylasında Haydar Muslu’nun ceviz ağacından düşerek yaralandığının ihbarı üzerine acil sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri harekete geçti. Köye kadar araçlarla sonrasında ise zorlu arazide yürüyen ekiplere hastaya ilk müdahaleyi yapıp sedyeye aldı.

Yaklaşık bir saat sedyede taşınan hasta ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğu Şerededdin Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Vücudunda çeşitli kırıklar bulunan hasta ameliyata alınacak.