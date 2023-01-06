Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il emniyet müdürlüğü ile koordine şekilde denetimlerini sürdürüyor. Şehir merkezinde 6 noktada kaldırıma park denetimi yapan ekipler 20 araca cezai yaptırım uyguladı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, il emniyet müdürlüğü ile koordine şekilde denetimlerini sürdürüyor. Şehir merkezinde 6 noktada kaldırıma park denetimi yapan ekipler 20 araca cezai yaptırım uyguladı.

Düzce Belediyesi kamuda düzeni bozan ve Kabahatler Kanunu’na aykırı davranan şahıslara denetimlerini sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü, özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde, bulvar ve okul bölgelerinde çocuklar için tehlike arz eden kaldırım üzerine araç park edilmesi konusunda denetimlerini sıklaştırdı. İl trafik Şube Müdürlüğü’nden polis ekipleri ile birlikte 6 noktada yapılan denetimlere kural dışı davranarak kaldırıma park eden araç sahiplerine polis ekipleri tarafından cezai yaptırım uygulandı. Saatçigil Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Hastane Caddesi, Rasim Betir Paşa Bulvarı, Süleyman Kuyumcu Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi ile okul çevrelerinde araçlarını kaldırıma park eden 20 sürücüye polis ekipleri tarafından toplam 8 bin 720 TL idari para cezası uygulandı. Ekipler, denetimlerde şoförleri kaldırımların işgali konusunda uyarmayı da ihmal etmedi.