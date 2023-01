Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde hayırsever vatandaşların desteği ile öğrencilerin ücretsiz şekilde kıyafet alabileceği ‘Kardeşlik Mağazası’ açıldı.

Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı girişimler sonucunda yurtdışında yaşayan Ekinözülü gurbetçilerin sağladığı maddi imkânlarla 405 öğrenciye kıyafet yardımı yapacak ‘Kardeşlik Mağazası’ açıldı.

Kardeşlik Mağazası’nın açılışında bir konuşma yapan Ekinözü İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Turaç, projenin, sevgiye ve kardeşliğe mesafenin engel olamayacağının en güzel örneğini teşkil ettiğini söyledi.

“İnsana en çok yakışan, insanı en şık gösteren giysi gönül tezgâhında dokunan merhamet giysisidir” diyen Turaç, “Allah’ın merhamet duygusu nasip ettiği kullar her zaman her yerde aziz olur. Merhamet duygusu ile nasiplenen, belli maddi imkânlara sahip olan ve şu an yurt dışında yaşayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, hemşerilerimiz kendileri bizlerden, buralardan kilometrelerce uzakta olsalar da uzaklık sevgiye ve kardeşliğe engel olamaz diyerek yardım ellerini doğup büyüdükleri topraklara uzattılar. Çocuklukları, gençlikleri bu köylerde şimdiki öğrencilerimize benzer şekillerde geçen, o günlerde maddi imkânsızlık nedeniyle bir takım zorlukları yaşamamış olan bu güzel insanlar, kendi girişimcilikleri ile elde ettikleri maddi imkânları yine kendi mahalleleri ve kendi gençleri için kullanmak istediler” ifadelerini kullandı.

Mağazada, sadece sevgi, hoşgörü ve kardeşlik duyguları ile alışveriş yapılabildiğini vurgulayan Turaç, şöyle devam etti:

“Bu kalbi güzel insanların sağladığı bütçe ile oluşturulan ve bugün açılışını yapıyor olduğumuz kardeşlik mağazamızda hiçbir kredi kartı, hiçbir para biri geçmiyor. Mağazamızda sadece sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik duyguları ile alışveriş yapılabiliyor. Buradaki ürünlerin tamamının bedeli merhamet duygusuna sahip olan kalbi güzel insanlarca ödenmiştir. Öğrencilerimizden tek beklentimiz okullarımızda sevgi, saygı, hoşgörü ve kardeşlik iklimi oluşturarak çok çalışmaları, çok başarılı olmalarıdır. Elde edecekleri başarılarla ulaşacakları imkânları bugün kendilerine yardım elini uzatan ağabeyleri gibi kendi ilçeleri için, kendi insanları için kullanabilecek bilince ulaşmalarını temenni ediyoruz. Muhtarlarımıza, dernek yöneticilerimize, vakıflarımıza destek olan tüm hemşerilerimize bizlere yaşattıkları bu güzellikler için şahsım, öğrencilerim ve ilçem adına teşekkür ediyorum.”

Çiftlik Muhtarı Hıdır Taş, Ambar Muhtarı Salman Çullu ve Çiftlikkale Muhtarı Hasan Kul da; öğrencilere yapılan bu güzel yardıma vesile oldukları için mutlu olduklarına değinerek, “Bizler tüm insanlığı kardeş olarak görüp lokmasını, adağını, kurbanını paylaşmayı alışkanlık haline getiren bir anlayışa sahibiz. Bu günde bu anlayışla vakıflarımız kanalıyla kendi gençlerimize destek olduğumuz için mutluyuz. Bize bu gururu yaşatan vakıflarımıza, vakıf yöneticilerimize, vakıflarımıza destek olan gurbetçi hemşerilerimize ve bize bu fırsatı veren ilçe milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştular.