Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan büyük depremin ikinci yıl dönümü yaklaşırken, depremde hayatını kaybedenlerin kabirleri Türk bayraklarıyla donatıldı.

Ekinözü Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur ve beraberindeki heyet, Ekinözü ilçesindeki deprem mezarlığını ziyaret etti. Bayrakların yerleştirildiği ziyarette dualar edildi.

Kaymakam Onur, ziyarette yaptığı açıklamada, “Bugün, depremde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, yüce Allah’tan kendilerine sonsuz rahmet diliyorum. Onların aziz hatırasına sahip çıkmak, millet olarak bu vefayı göstermek hepimizin sorumluluğudur. Şehitlerimizin kabirlerini Türk bayraklarıyla donatarak, milletimizin birlik ve beraberlik mesajını tüm dünyaya duyurmak istiyoruz” dedi.

Kaymakam Onur, açıklamasının devamında ise, “Deprem, yalnızca bir doğal afet değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve dayanışma içinde ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir sınavdır. O günden bu yana, kaybettiğimiz canların acısını hafifletmek adına büyük bir gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekinözü ilçemizde, deprem konutlarının yapımı hızla devam ediyor ve halkımızın güvenli bir şekilde yaşamaya devam etmesi için her türlü çaba gösterilmektedir. Milletimizin ortak değerlerine ve tarihine olan bağlılığımız, hepimizin gücünü artıran bir faktördür. Zorluklar karşısında gösterdiğimiz birlik ve dayanışma, bu milletin kararlılığını her geçen gün daha da güçlendirmektedir” diye konuştu.