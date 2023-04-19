Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki ekinlerde görülen fungal (leke, kök çürüğü, şekil bozukluğu) hastalığına karşı çiftçiler bilgilendir.

Bilgilendirme toplantısı Bolvadin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ziraat mühendisleri tarafından yapıldı. Gerçekleştirilen toplantı ile ilgili kurumdan yapılan açıklamada, “İlçemiz Büyükkarabağ köyünde son günlerde görülme sıklığı artan hububatta fungal hastalıklara karşı bilgilendirme toplantısı ve arazi çalışması gerçekleştirildi. Üreticilerimiz ilçemizin her noktasından gelişim geriliği gördükleri, yapraklarında sararma gördükleri ve sorun olduğunu düşündüğü hububat alanlarından bir miktar örnekle ilçe müdürlüğümüze müracaat ederek bilgi alabilirler. Tüm çiftçi ve üreticilerimize bol bereketli kazançlar dileriz” ifadelerine yer verildi.