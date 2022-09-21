Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede görev yapan muhtarları makamında ağırlayarak talep ve önerilerini dinledi.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, ilçede görev yapan muhtarları makamında ağırlayarak talep ve önerilerini dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana halkla her daim iç içe olan Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, vatandaşlarla belediye arasında köprü görevi gören muhtarlarla da sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Muhtarlarla makamında bir kez daha buluşarak sorun ve taleplerini dinleyen Ekinci, kendisine iletilen sorunları not alarak çözümü için gerekli birimlere talimat verdi.

Ekinci, muhtarlarla sürekli istişare halinde olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini vurgulayarak, “Viranşehir’imizin her tarafına en iyi hizmeti götürme gayreti içindeyiz. Muhtarlarımız da vatandaşlarımızla bizim aramızda köprü görevi görüyor. Muhtarlarımızdan gelen sorun ve talepleri bir bir not alıyoruz. Muhtarlarımızın isteklerini aciliyetine göre değerlendirerek, plan ve projelerimize dahil ediyoruz. Viranşehir’imize en iyi hizmeti yapabilmek adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz" dedi.

Mahalle muhtarları da, kendileri ile bir araya gelerek sorun ve taleplerini iletme fırsatı buldukları Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci’ye desteklerinden dolayı teşekkür etti.