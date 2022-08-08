Gebze’de konser veren Ekin Uzunlar, sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Gebze’de konser veren Ekin Uzunlar, sevilen şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Gebze Belediyesi’nin yaz konserleri Ekin Uzunlar ile devam etti. Beylikkbağı Stadında düzenlenen Ekin Uzunlar konserine katılan binlerce Gebzeli gönüllerince eğlendi. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda birbirinden ünlü isimleri Gebze’ye getirdiklerini ifade eden Zinnur Büyükgöz, konser alanını dolduranlara ve Uzunlar’a teşekkür etti.