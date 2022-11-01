Ajans Press, Ekim ayında medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı.

Ajans Press, Ekim ayında medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı.

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in 1-31 Ekim tarihleri arasında 15 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalları ve internet haber sitelerinde en çok haber olan içerikleri çıkardığı araştırmada, ilgili içeriklerde medyaya binlerce haber yansıdı. Medyanın en çok konuştuğu içerikler şu şekilde oldu:

Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında patlama meydana geldi; maden faciasında 41 kişi hayatını kaybetti.

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki bir eğlence mekanında, istek parça tartışması sonucunda müzisyen Onur Şener öldürüldü.

Sosyal medya yasası olarak da bilinen, basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin kanun mecliste kabul edildi.

CHP’den Memleket Partisi’ne geçen ve oradan da istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti’ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda TOGG fabrikası açıldı. Mart’ta yollara inecek olan TOGG’un fiyatı Şubat ayında belli olacak.

Yapımı tamamlanan Tavşantepe-Sabiha Gökçen metro hattı açıldı. Kadıköy’den havalimanına ulaşım artık 50 dakika sürecek.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındı.

İngiltere Başbakanı Liz Truss görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Akciğer kanseri tedavisi gören televizyoncu ve oyuncu Billur Kalkavan hayatını kaybetti.

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası finalinde Angola’yı 4-1 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Beşiktaş’ta Valerien Ismael dönemi bitti; Siyah Beyazlılar Şenol Güneş’le anlaşma sağladı.

Güney Kore’nin başkenti Seul’deki Cadılar Bayramı etkinliği izdihama dönüştü. 154 kişi yaşamını yitirirken 133 kişi yaralandı.