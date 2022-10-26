Afyonkarahisar Sanat ve Yaşam Derneği tarafından 2. Ekim Geçidi Sergisi ile “Afyon’un Kültürel Mirasını Tanıyorum ve Tanıtıyorum Projesi’nin tanıtım toplantısı Rıza Çerçel Kültür Merkezi’nde açıldı.

Afyonkarahisar Sanat ve Yaşam Derneği tarafından 2. Ekim Geçidi Sergisi ile “Afyon’un Kültürel Mirasını Tanıyorum ve Tanıtıyorum Projesi’nin tanıtım toplantısı Rıza Çerçel Kültür Merkezi’nde açıldı.

Cumhuriyet ve Atatürk’e saygı çerçevesinde düzenlenen Ekim Geçidi Sergileri’nin ikincisi Afyonkarahisar’da düzenleniyor. Afyonkarahisar Sanat ve Yaşam Derneği tarafından organize edilen sergide 54 ayrı eser bulunuyor. 31 Ekim’e kadar açık olacak sergi sanatseverleri bekliyor. Resim, fotoğraf, heykel ve seramik üzerine eserler sergide yer alıyor. Serginin açılışına Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Abdurrahman Özdilekler ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi ile birlikte AFSAYAD’ın bir başka faaliyeti olan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Afyon’un Kültürel Mirasını Tanıyor ve Tanıtıyorum” projesinin de tanıtımı yapıldı. Proje çerçevesinde Afyonkarahisar’ın tarihi, kültürel değerleri, sosyal yanları ve UNESCO’nun Geliştirici Şehirler Ağı’nda yer alan lezzetlerini ön plana çıkarmak amacıyla video içerikler üretilecek. Youtube üzerinden paylaşılacak olan bu videolar ile toplumsal değerlerin kayıt altına alınarak gelecek nesillere dijital bir ortamda miras bırakılması hedefleniyor.

AFSAYAD Başkanı Başak Nakilcioğlu, etkinliklerdeki amaçlarının Afyon’u tanıtmak olduğunu ifade etti.