21 yıl önce Gülsün Erbil tarafından başlatılan “Ekim Geçidi” sergileri devam ediyor. Adana’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen sergide 35 sanatçının yer aldığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

21 yıl önce Gülsün Erbil tarafından başlatılan “Ekim Geçidi” sergileri devam ediyor. Adana’da bu yıl üçüncüsü düzenlenen sergide 35 sanatçının yer aldığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

75. Yıl Sanat Galerisi’nde açılan serginin küratörlüğünü yapan Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Temel Sanat Eğitimi Bölüm Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Özlem Uslu, Ekim Geçidi adı verilen serginin 21 yıl önce başladığını belirterek, sergilerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Cumhuriyete adandığını söyledi.

Bu karma sergiye katılan 35 sanatçının sadece Adana’dan olmayıp İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerden de katıldıklarını, mazeretleri nedeniyle gelemeyen sanatçıların, eserlerini gönderdiklerini belirten Uslu, "Sergimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımıza atfen düzenlenen bir sergidir. Cumhuriyetle birlikte, sanatla da bir aydınlanma olduğu ve daha fazla insanların ilgisinin sanata yöneldiği düşüncesindeyiz. 21 yıl önce Ekim ayı içinde Gülsün Erbil tarafından başlatılan bu proje eş zamanlı olarak birçok ilde düzenleniyor. Ekim Geçidi sergileri resim, heykel, enstelasyon, seramik, video, fotoğraf, performans sanatı gibi çeşitli disiplinleri kapsayan ve birbirinden farklı söylemleri olan profesyonel ve otodidakt dünyadaki çağdaş uygarlık düzeyini yakalama çabasıyla üreten sanatçıları bir araya getirmektedir. Türkiye’de 21. Adana’da ise 3. kez düzenlenen bu sergimizde farklı tekniklerle yapılmış eserleri göreceksiniz. Sanatçılarımız farklı bir disiplinle sergimizi oluşturarak güç kattılar" diye konuştu.

30 Ekim 2022 tarihine kadar açık kalacak sergiye birer eserle katılan sanatçılar şunlar:

Ali Raşit Karakılıç, Aybige Şenkal, Ayşegül Arcan, Banu Yücel, Berk Kaya, Bülent Salderay, Fazilet Ceyhanlı, Ekaterina Lemesheva, Gülsün Erbil, Hale Yılmaz Gözene, Haluk Uygur, Hande Bilvar, Handan Narin, İlham Enveroğlu, Mahir Yılmaz, Mehmet Ali Arıyürek, Musa Hatan, Mustafa Öncül, Müge Selçuk, Müge Süel, Mustafa Duyuler, Mükremin Şahiner, Nini Önözden, Nurselen Tor, Oben Yılmaz, Özcan Ağaoğlu, Özlem Uslu, Raife Tokyürek, Reyhan Uludağ, Serap Özergin,Serap Sevim, Sevinç Köseoğlu Ulubatlı, Sibel Nur Ener, Soner Tire,Suat Karaaslan, Zafer Gençaydın, Zeki Umay ve Zerrin Enveroğlu.