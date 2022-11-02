2022 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,8 oranında artışla 21 milyar 298 milyon dolar, ithalat yüzde 31,9 oranında artışla 29 milyar 303 milyon dolar oldu.

2022 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,8 oranında artışla 21 milyar 298 milyon dolar, ithalat yüzde 31,9 oranında artışla 29 milyar 303 milyon dolar oldu.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Buna göre 2022 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,8 oranında artışla 21 milyar 298 milyon dolar, ithalatın yüzde 31,9 oranında artışla 29 milyar 303 milyon dolar oldu. 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre, ihracat yüzde 15,4 oranında artışla 209 milyar 450 milyon dolar, ithalat yüzde 39,5 oranında artışla 300 milyar 553 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ekim ayı dış ticaret rakamları Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde (TİM) düzenlenen toplantıda duyuruldu. Açıklanan rakamlara göre 2022 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla dış ticaret hacmi, yüzde 17,9 oranında artarak 50 milyar 601 milyon dolar, 2022 yılı Ocak-Ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; ihracat, yüzde 15,4 oranında artarak 209 milyar 450 milyon dolar, ithalat, yüzde 39,5 oranında artarak 300 milyar 553 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 28,5 oranında artarak 510 milyar 3 milyon dolar, 2022 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracatın ithalatı karşılama oranı 20,5 puan azalarak yüzde 72,7 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 27,4 puan azalarak yüzde 90,9 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya yüzde 0,6 oranında azalışla 1 milyar 679 milyon dolar, Irak yüzde 26,0 oranında artışla 1 milyar 418 milyon dolar ve ABD yüzde 0,01 oranında azalışla 1 milyar 306 milyon dolar oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 48 oldu.

Ekim ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği (AB-27) yüzde 3,8 oranında azalışla 8 milyar 226 milyon dolar, Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri yüzde 16,5 oranında artışla 4 milyar 182 milyon dolar ve Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 22,8 oranında artışla 3 milyar 653 milyon dolar oldu.

Ekim ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu yüzde 106,9 oranında artışla 5 milyar 33 milyon dolar, Çin yüzde 12,6 oranında artışla 2 milyar 842 milyon dolar ve İsviçre yüzde 1.469,4 oranında artışla 2 milyar 436 milyon dolar oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,4 oldu.

Ekim ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 135,8 oranında artışla 8 milyar 520 milyon dolar, Avrupa Birliği (AB27) yüzde 16,7 oranında artışla 7 milyar 462 milyon dolar ve Asya Ülkeleri yüzde 14,0 oranında artışla 6 milyar 115 milyon dolar oldu.

İhracat Ocak-Ekim döneminde yüzde 15,4 arttı

İhracat ocak-ekim döneminde yüzde 15,4 artışla 209 milyar doları, son 12 ayda ise 253 milyar doları aştı. Otomotiv 2,7 milyar dolarla ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu. Kimyevi maddeler ve mamulleri 2,6 milyar dolarla ikinci, hazır giyim 1,7 milyar dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Savunma ve havacılık ile hububat sektörlerinden ihracat rekoru

Genel Ticaret Sistemi (GTS) kayıtlarına göre ekim ayı ihracatının yüzde 2,8 artışla 21,3 milyar dolara ulaştığını bildiren TİM Başkanı Mustafa Gültepe, bu sonuçla tüm zamanların en yüksek Ekim ayı ihracatının gerçekleştirildiğini söyleyerek, “İhracatımız 10 ayda 209 milyar doları, 12 ayda ise 253 milyar doları aştı. 10 aylık ihracatta geçen yıla göre yüzde 15,4 artıdayız. Son 12 ayın tamamında aylık ihracat rekorları kırdık. Ekimde ilk 5 sektörümüz 2,7 milyar dolarla otomotiv, 2,6 milyar dolarla kimya, 1,7 milyar dolarla hazır giyim, 1,4 milyar dolarla çelik ve 1,3 milyar dolarla elektrik-elektronik şeklinde sıralandı. Savunma ve havacılık ile hububat sektörlerimiz, geçen ay tarihlerinin en yüksek ihracatına imza attılar” dedi.

Parite zararı 11,5 milyar doları aştı

Gültepe, “Yılbaşından bu yana Euro/Dolar paritesi de ihracatımıza olumsuz yansıyor. Sadece ekim ayında parite kaynaklı kaybımız 1,5 milyar doları, 10 aylık kaybımız ise 11,5 milyar doları aştı. 2022 yılına 250 milyar dolar ihracat hedefiyle başlamıştık. Önümüzde 2 ay kaldı. Herşeye rağmen hedefi yakalayıp, ihracatta yüzde 10’luk bir büyüme gerçekleştireceğimizi tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önümüzdeki birkaç ay bazı sektörlerimizin ihracatında daralmalar yaşanabilir”

2023’te küresel ticaretin daralacağı yönündeki endişelerin giderek artacağının beklendiğini söyleyen Gültepe, “Süreci yakından izliyoruz. Gelişmelerin ticaretimize olumsuz yansımaması için çalışıyoruz. Önümüzdeki birkaç ay bazı sektörlerimizin ihracatında daralmalar yaşanabilir. Özellikle demir-çelik, çimento, seramik, gübre gibi enerji yoğun bölgelerde talep artışı öngörüldüğünü izliyoruz. Özetle tüm olasılıkları beraberce değerlendiriyoruz” dedi.

“TOGG ile birlikte ihracat rakamları 50 milyar dolara çıkabilir”

Önümüzdeki dönemlerde TOGG ile ihracatın kıs ve orta vadede 40-50 milyar dolarları konuşmak çok kolay, yeter ki üretim kapasitelerini ona göre artıralım. Çok büyük bir talep var. İngiltere’den bir iş adamı TOGG’un bayiliğini istedi. TİM olarak bundan sonra ‘yerli malı Türk’ün malı’ diyerek yerli malını kullanmaya bu kapsamda devam ederiz diye düşünüyorum” diye konuştu.