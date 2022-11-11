Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı’nın 2022 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzurum Havalimanı’nın 2022 yılı Ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre; Erzurum Havalimanı’nda ekim ayında, iç hat yolcu trafiği 68.642, dış hat yolcu trafiği 246 oldu. Böylece ekimde toplam 68.888 yolcuya hizmet verildi.

Ekim ayında, Erzurum Havalimanı’na iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 563, dış hatlarda 8 olmak üzere toplamda 571’e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise ekim ayında toplamda 468 ton oldu.

10 Aylık (ocak-ekim dönemi) Gerçekleşmeler 10 aylık (ocak-ekim) dönemde ise Erzurum Havalimanı’nda yolcu trafiği 713.487, uçak trafiği 5.732, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 6.052 ton olarak gerçekleşti.