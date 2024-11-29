Ekim ağı yağışları, Ege Bölgesi’nde son 40, Marmara Bölgesi’nde ise son 23 yılın en düşük seviyesine inerken, Gaziantep ve Kilis 65, Karaman 60, İzmir, Aydın, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Denizli ve Burdur 40, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Eskişehir’de son 23 yılın en düşük ekim ayı yağışı kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "2024 Yılı Ekim Ayı Alansal Yağış Raporu"ndan derlenen bilgilere göre, Türkiye geneli ekim ayı yağışı uzun yıllar ortalaması ve geçen yıla göre düşüş gösterdi.

Bu yıl ekim ayında metrekareye 26,8 kilogram yağış olurken, uzun yıllar ortalaması olan 49,4 kilogramın yüzde 46, geçen yılın ise yüzde 27 altında gerçekleşti.

Türkiye genelinde ekim ayı yağışları son 6 yıldır uzun yıllar ortalamasının altında oluyor. Ekim ayında yağışlar, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bölgelerinin tamamında ve Doğu Anadolu Bölgesi’nin batı ve güney kesimlerinde normallerine göre yüzde 60’ın üzerinde azalma, Karadeniz kıyı kesimi, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde ise yer yer yüzde 80’e varan artış gösterdi.

Bölge genelinde Karadeniz Bölgesi hariç diğer tüm bölgeler normali altında yağış alırken, uzun yıllar ortalamasına göre en fazla azalma yüzde 95 ile Ege Bölgesi’nde gerçekleşti. Ekim ayı yağışları Ege Bölgesi’nde son 40, Marmara Bölgesi’nde ise son 23 yılın en düşük seviyesine indi.

İl genelinde değerlendirildiğinde ise en az yağışı 0,3 kilogram ile Aydın ve Muğla aldı. Bu iki ildeki ekim yağışı, uzun yıllar otalamasının yüzde 99 altında gerçekleşti.

Gaziantep ve Kilis 65, Karaman 60, İzmir, Aydın, Kütahya, Manisa, Muğla, Uşak, Denizli ve Burdur 40, Afyonkarahisar, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ve Eskişehir’de son 23 yılın en düşük ekim ayı yağışı kaydedildi.

Marmara Bölgesi’nin ekim ayı yağışı metrekareye 13,9 kilogram olarak gerçekleşti. Uzun yıllar ortalaması 72 kilogram olan bölgeye geçe yıl ekimde 34,3 kilogram yağış düşmüştü. Yağışlarda normaline göre yüzde 81, 2023’e göre ise yüzde 60 azalma gerçekleşti.

Ege Bölgesi’nde ise ekim yağışı sadece 2,2 kilogram oldu. Uzun yıllar ortalaması 47,2 kilogram ve geçen yıl ekim yağışı 11,8 kilogram olan bölgedeki yağışlar, normaline göre yüzde 95 azalma gösterdi.

Akdeniz Bölgesi’nde ekim ayında metrekareye 4,8 kilogram yağış oldu. Bölgedeki yağışlar 48,7 kilogram olan uzun yıllar ortalamasının yüzde 90, 33,7 kilogram olan geçen yılın ise yüzde 86 altında gerçekleşti.

İç Anadolu Bölgesi’nde ekim yağışı 8,2 kilogram oldu. Uzun yıllar ortalaması 31,5 kilogram ve geçen yıl ekim ayı 21,3 kilogram olan bölgedeki yağışlar, normaline göre yüzde 74, 2023’e göre yüzde 62 azaldı.

Karadeniz Bölgesi ise kuraklıktan etkilenmedi. Bölge metrekareye 97,6 kilogramla, uzun yıllar ortalamasının yüzde 31, geçen yılın ekim ayına göre yüzde 42 fazla yağış aldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’ne de 28,7 kilogram ile uzun yıllar ortalamasının yüzde 37, geçen yıla göre yüzde 39 az dağış düştü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin ekim yağışı metrekareye 4,3 kilogram olarak gerçekleşti. Uzun yıllar ortalaması33,8 kilogram ve geçen yıl yağışı 20,8 kilogram olan bölgede normaline göre yüzde 87, 2023’e göre yüzde 80 azalma gerçekleşti.