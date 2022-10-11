Antalya’nın Alanya ilçesinde ekim ayında da plajlardaki yoğunluk devam ediyor. Yurt genelinde sıcaklıklarda düşüş yaşanırken, ilçede ekim ayı ortasında deniz keyfi yapılıyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde ekim ayında da plajlardaki yoğunluk devam ediyor. Yurt genelinde sıcaklıklarda düşüş yaşanırken, ilçede ekim ayı ortasında deniz keyfi yapılıyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre; Alanya’da hava sıcaklığı 28, hissedilen sıcaklık 30 derece olarak ölçüldü. Yüzde 52 nem oranının olduğu Alanya’da deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece olarak ölçüldü. Ege sahillerine oranla deniz suyu sıcaklığının yüksek olduğu ilçede, ekim ayı ortasında da plajlara ilgi devam ediyor. Plajlarda ekim ayı ortasında deniz sefası sürüldüğü görüldü.