Eskişehir’de Ekim ayı boyunca jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 23 bin 903 araç kontrol edilirken, bin 466 sürücüye 2 milyon TL’nin üzerinde ceza yazıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Ekim ayında gerçekleştirilen denetimlerde 23 bin 903 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde kurallarına uymadığı tespit edilen 1 bin 466 sürücüye toplamda 2 milyon 54 bin 178 TL para cezası kesildi. Ayrıca 178 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı tespit edilen 42 sürücünün ehliyetine el konuldu.