Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerde Adana’da kısmen çöken Ekim Apartmanı’nda hasarlı kısmın iş makinesi ile kontrollü şekilde yıkılmasının ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar havadan görüntülendi.

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremlerde Adana’da kısmen çöken Ekim Apartmanı’nda hasarlı kısmın iş makinesi ile kontrollü şekilde yıkılmasının ardından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalar havadan görüntülendi.

Adana’nın merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi’nde yarısı yıkılan, diğer yarısı artçı sarsıntılarla çökme tehlikesi bulunan Ekim Apartmanı’na müdahale edildi. Kontrollü yıkım öncesi polis çevrede geniş güvenlik tedbirleri alarak, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Daha sonra ekipler binanın diğer yarısını kontrollü olarak yıktı. Binanın yıkılma anı kameralara yansıdı. Yıkılan binadan çıkan toz çevreyi kaplarken, arama kurtarma ekipleri enkaz altında bulunan vatandaşları kurtarmak için zamanla yarışmaya başladı. Yakınlarının çıkarılmasını bekleyen aileler ise zor dakikalar yaşadı. Gazi olan oğlunun enkaz altında çocukları ile olduğunu aktaran vatandaş sinir krizi geçirdi.