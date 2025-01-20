Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde hububat ve haşhaş ekili tarım arazilerinde bitki çıkış, hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı.

Gerçekleştirilen faaliyet ile ilgili Başmakçı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Bitkisel üretim birimimiz; hububat ve haşhaş ekili tarım arazilerinde bitki çıkış, hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı. Hayvan sağlığı birimimiz; büyükbaş ve küçükbaş işletmelerimize ziyaretler gerçekleştirmiş, tespit çalışmaları yapılmıştır. Gıda Kontrol Görevlilerimiz, perakende satış yerlerinin denetimleri yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.