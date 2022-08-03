Eker Süt Ürünleri, "Otizmli Bireyler İş Gücünde" istihdam modeli ile halkla ilişkiler alanında dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olan IPRA Altın Küre Ödülleri’nde "En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü"ne layık görüldü.BURSA (İGFA) - Eker’in topluma değer katan sosyal sorumluluk çalışmaları, dünyanın önde gelen ödül organizasyonları tarafından takdir ediliyor.

Sektörünün en beğenilen markalarından biri olan Eker, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği’nin (IPRA) Altın Küre Ödülleri’nde “Otizmli Bireyler İş Gücünde” (OBİG) istihdam modeli ile En İyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü'nü kazandı. IPRA Altın Küre Ödülleri'nde birçok iddialı proje arasından sıyrılmayı başaran Eker, uluslararası alanda kazandığı başarılara bir yenisini ekledi.

IPRA tarafından 1990 yılından bu yana düzenlenen Altın Küre Ödülleri, uluslararası mükemmellik standartlarını karşıladığı düşünülen çalışmalara veriliyor. Dört yıldır sürdürdüğü “Otizmli Bireyler İş Gücünde” (OBİG) istihdam modeli ile Türkiye’de ve dünyada ses getiren Eker, elde ettiği başarıyı IPRA Altın Küre Ödülü’yle daha da ileriye taşımanın mutluluğunu yaşıyor.

EKER FABRİKASI’NDA 11 OTİZMLİ BİREY İSTİHDAM EDİLİYOR

Eker tarafından, 2018 yılından beri Tohum Otizm Vakfı danışmanlığında yürütülen “Otizmli Bireyler İş Gücünde” istihdam modeli, otizmli yetişkinlerin bir fabrika ortamında uygun koşullar sağlandığında ve doğru yöntemlerle eğitimleri tamamlandığında iş ve yaşam koçlarının desteği ile çalışabileceklerini göstermeyi amaçlıyor.

Şu anda 11 otizmli bireyi Bursa'daki fabrikasında iş koçlarının desteği ile istihdam eden Eker, önümüzdeki dönemde istihdam ettiği kişi sayısını 12'ye çıkarmayı ve modelin tüm sektörler için yaygınlaştırılması ile istihdamda yer bulan otizmli bireylerin artmasını amaçlıyor.