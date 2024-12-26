Geleneksel lezzetlerimizden süzme yoğurt, yılbaşı sofralarının da değişmez eşlikçileri arasında yer alıyor. Kendine özgü yoğun kıvamıyla keyifle tüketilen süzme yoğurt, havuç ve pancar gibi sebzelerle bir araya gelerek lezzetli sofraların da parçası oluyor.

Türk mutfağının en önemli lezzetlerden biri olan süzme yoğurt, yoğun kıvamı ve kendine özgü tadı ile yılbaşı sofralarına zenginlik katıyor. Süzme yoğurt, birçok yemeğin yanına yakıştığı gibi özel bir meze malzemesi olarak da değerlendiriliyor.

Yeni yıla girerken değişmeyen şeylerin başında, uzun yılbaşı sofralarına eşlik eden Eker Süzme Yoğurt geliyor. Sıcak veya soğuk yemeklerin yanına konularak keyifli bir lezzet deneyimi sunan Eker Süzme Yoğurt ile yapılan birçok meze çeşidi yılbaşı sofralarını donatıyor. Eker Süzme Yoğurt ile yapılan mezeler arasında; farklı tatları sevenlere hitap eden “Yoğurtlu Kırmızı Pancar Salatası”, biberin baskın ve acı tadı ile süzme yoğurdun hafif ve lezzetli yapısının birleştiği “Atom”, faydaları saymakla bitmeyen havuç ile süzme yoğurdun enfes karışımı “Havuç Tarator” ve yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi “Haydari” yer alıyor.

Yılbaşı döneminde süzme yoğurtlu özel lezzetleri ortaya çıkarmak için sosyal medyada eğlenceli bir iletişim çalışması da yapan Eker, takipçilerini en ilgi çekici tarifleri paylaşmaya davet etti. Mutfakta yeteneklerini konuşturarak lezzetli meze tariflerini paylaşan kullanıcılar, sürpriz hediyelerin de sahibi olacak.

Türkiye’de sektörünün en beğenilen markaları arasında yer alan Eker Süt Ürünleri, yeni yıla ağız tadıyla girmek isteyenlere enfes süzme yoğurdu ile eşlik ediyor.