Bursa Eker Meydan'da, 6 Ekim 2024’te 5 bin kişinin rekor katılımıyla düzenlenen 11. Eker I Run'ın, 42K Maratonu ve 15K Yarışı'nın şampiyonları İspanya'nın Sevilla kentinde düzenlenen 40. Sevilla Maratonu'nda performans sergiledi.BURSA (İGFA) - Dünyanın en hızlı parkurlarından biri olarak kabul edilen Sevilla Maratonu'nda ter döken sporcular, Türkiye'yi başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadı.

11. Eker I Run'da zafere ulaşan Özlem Işık (42K Kadınlar), Oğuzhan Emre Singer (42K Erkekler), Ebru Yazıcıoğlu (15K Kadınlar) ve Keremcan Çelik (15K Erkekler), Avrupa'nın önde gelen spor organizasyonlarından 40. Sevilla Maratonu'na katılarak kıyasıya mücadele etti. Ayrıca, Eker I Run Yarış Direktörü Caner Odabaşoğlu da maratonda yarışarak sporculara destek verdi.

Temsilcilerimizin Sevilla Maratonu'ndaki dereceleri şöyle oldu:

Özlem Işık - 3:06:36

Keremcan Çelik - 3:06:37

Oğuzhan Emre Singer - 3:07:11

Ebru Yazıcıoğlu - 3:33:29

Caner Odabaşoğlu - 3:51:37

EKER I RUN'DAN AVRUPA MARATONLARINA UZANAN ADIMLAR…

Bursa'nın ve Türkiye'nin en önemli spor etkinliklerinden biri olan Eker I Run, her yıl 42K ve 15K kategorilerinde birinci olan sporculara Avrupa'nın prestijli maratonlarında yarışma fırsatı sunuyor. Bu yıl Eker I Run sporcuları, 23 Şubat 2025 tarihinde düzenlenen ve Avrupa'nın en düz ve dünyanın en hızlı maratonlarından biri olarak kabul edilen Sevilla Maratonu'nda boy gösterdi.

Bursa'da bir sembol haline gelen Eker I Run, koşu ekosisteminde değerli bir konuma sahip olmakla beraber, Adım Adım platformu aracılığıyla düzenlenen yardımseverlik koşuları ile sivil toplum kuruluşlarına destek sağlıyor. Sporu ve yardımseverliği bir araya getiren Eker I Run, 5 Ekim 2025 Pazar günü Bursa Eker Meydan'da 12. kez düzenlenecek.