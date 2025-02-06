Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki heyet, tamamlanma aşamasındaki Bölge Adliye Mahkemesi Ek Hizmet Binası’nda incelemelerde bulundu.
Vali Çiftçi’ye Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Mehmet Yertüm, Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Vali Yardımcısı Lokman Düzgün, Yatırım İzleme Müdürü Yılmaz Aktaş, Mimar Berna Zeynal, İnşaat Yüksek Mühendisleri Ömer Ebren, Bahattin Özdemir, Makine mühendisi Osman Yılmaz eşlik etti.
Kaynak: iha