Tropikal meyvelerin yetiştirildiği Mersin’de bir üreticinin başarılı sonuç aldığı Peru elmasının hem açıkta hem de dikensiz olması nedeniyle örtü altında yetişen ejder ile meyvesinde dikeni çok olduğu için toplanması zahmetli Hint incirine alternatif olarak yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Tropikal meyvelerin yetiştirildiği Mersin’de bir üreticinin başarılı sonuç aldığı Peru elmasının hem açıkta hem de dikensiz olması nedeniyle örtü altında yetişen ejder ile meyvesinde dikeni çok olduğu için toplanması zahmetli Hint incirine alternatif olarak yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

Erdemli ilçesinde meraklı üretici Arif Doğan tarafından önce saksılarda ardından da bahçede yetiştirilen Peru elmasının yaygınlaştırılması için çalışma başlatıldı. Güney Amerika kökenli Peru elmasının yaygınlaştırılması için Erdemli Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik ekibi Doğan’ın bahçesini ziyaret ederek, incelemede bulundu. İnceleme sonrasında diğer tropikal meyvelerden daha lezzetli olan Peru elmasının projeyle deneme parseli kurulmasına karar verildi. Serada ve açıkta da yetiştirilebilen meyvenin, özellikle örtü altında üretilen ejder ile meyvesi çok dikenli olduğu için zahmetli olan Hint incirine alternatif olabileceği kaydedildi. Aynı zamanda atıl araziler ve süs bitkisi olarak da değerlendirilmesi mümkün olan Peru elması için ilk resmi deneme parselinin kısa sürede hazırlanacağı aktarıldı.

"Açıkta çok güzel verim alındı"

Ürün alınan meyveleri yerinde inceleyen Erdemli Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız, "Peru elması kaktüs, yani kumu seven tropik bir meyve. Meksika, Güney Amerika kökenli bir bitki. Bitki Erdemli ilçemizde üreticimiz Arif Doğan tarafından denendi. Gördüğünüz gibi saksıda, açıkta çok güzel verim alındı. Aynı bitkiyi üreticimiz örtü altında da denedi ve bizimle iletişime geçti. Biz de müdürlüğümüzün teknik personellerince yaptığımız inceleme ve çalışmada ejder meyvesi ve Hint incirine alternatif olabileceğini düşündük. Gerçekten çok güzel bir bitki" dedi.

Halk arasında kaynana dili, dikenli incir, tahta inciri olarak da bilinen Hint inciri ile Peru elmasını kıyaslayan Yıldız, "Hint incirinde meyveler çok dikenli oluyor. İşçilik ve özellikle hasatta bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu deneme parselinde iki çeşit Peru elması var. Bir tanesi dikenli olan ama dikenler sadece anaç gövdede, meyvede diken yok. Dolayısıyla hasadı kolay ve zahmetsiz olacak. Meyve aroma olarak Hint incirine göre daha lezzetli, çekirdeği var ama tüketim esnasında onu hissedemiyorsunuz" diye konuştu.

"Deneme parseli kurma çalışmasına başlıyoruz"

Peru elması yetiştirmek için ejder meyvesindeki gibi örtü altına gerek olmadığını da aktaran Yıldız, "Ejder meyvesi ile kıyaslayacak olursak, ejder meyvesi örtü altına gereksinim duyuyor. Peru elmasında üreticimizde denemiş açıkta saksıda güzel verim alındı. Örtü altında denemesi de yapılıyor. Yani açıkta atıl arazilerin değerlendirilmesinde ejder meyvesine ve Hint incirine alternatif olarak bu ürünün yaygınlaştırılmasını destekliyoruz. Teknik konularda üreticimize destek vereceğiz. İlçe müdürlüğümüz bünyesinde bir fidanlığımız var. Bu fidanlıkta Peru elması ile ilgili bir deneme parseli kurma çalışmamıza başlıyoruz" şekline konuştu.

Üretici Arif Doğan ise, "Peru elması için 2 farklı parselde çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Birinci denemelerimiz dış ortamda, açıkta yetiştirdik. İkincisini de sera ortamında yetiştiriyoruz. Bir ağaç yaklaşık 30 tane meyve verdi. Erdemli İlçe Tarım Müdürlüğümüzle beraber teknik çalışmalarımızı yapıyoruz. Şu anda deneme üretimlerimize başladık. İnşallah bunları yaygınlaştıracağız" ifadelerini kullandı.