Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılında Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşa ve diğer tüm olumsuzluklara rağmen arı gibi çalışarak 18 milyar 300 milyon dolar ihracata imza attıklarını söyledi. Eskinazi, 2023 yılı hedeflerinin ise mevcudu korumak olduğunu söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2022 yılında Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşa ve diğer tüm olumsuzluklara rağmen arı gibi çalışarak 18 milyar 300 milyon dolar ihracata imza attıklarını söyledi. Eskinazi, 2023 yılı hedeflerinin ise mevcudu korumak olduğunu söyledi.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), 2022 yılının değerlendirildiği bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Bir otelde gerçekleştirilen toplantıda birlik başkanları, İzmir basınının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, EİB’in 2022 yılı için hedeflediği 18 milyar dolar ihracat hedefini, 18 milyar 300 milyon dolar olarak gerçekleştirmesi ve 2023 yılına dair hedefleri ele alındı.

Eskinazi: “2022 yılında 18 milyar 300 milyon dolar ihracata imza attık”

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Geçen yılbaşında yaptığımız 2021 yılı değerlendirme toplantısında 2022 yılı için 18 milyar dolar ihracat hedefi koymuştuk. 2022 yılında yakın coğrafyamızda Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaşa ve diğer tüm olumsuzluklara rağmen arı gibi çalışarak 18 milyar 300 milyon dolar ihracata imza attık. Ege Bölgesi olarak ihracatımız 31,5 milyar dolara yükseldi. 218 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat yaptık. Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İspanya ihracatta ilk üç ülke oldu. Ege İhracatçı Birliklerinin 2022 yılındaki ihracatında 7 bin 377 firmamızın emeği var. 2022 yılında bin 129 firma firmamız ilk kez ihracat yaparken, bu firmalarımız ihracatımıza katkısı 190 milyon 560 bin dolar oldu” dedi.

“2023 yılında mevcudu korumak için ödevimize çalıştık”

2022 yılı için altın yıl ifadesini kullandıklarını hatırlatan Eskinazi, “Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağımız, bizler için manevi açıdan çok değerli olan 2023 yılı için maalesef olumlu bir tanımlama yapamıyoruz. 2023 yılı ihracat ve ülkemiz açısından ’kayıp yıl’ olacak bir görüntü sergiliyor. Global ekonomideki resesyon, dünya ekonomilerindeki büyüme rakamlarının, 2022 büyüme rakamlarının gerisinde kalacağı beklentisi, toplumsal huzuru bozar hale gelen enflasyon rakamları, finansmana erişimde yaşadığımız zorluklar, Türk Lirasının döviz kurları karşısındaki seviyesi, işçilik, enerji, hammadde fiyatlarındaki artış bizlerin rekabetçi olmasını engelliyor. 2023 yılı için bir hedef koyamıyoruz. 2023 yılında hedefimiz; mevcudumuzu korumak olacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da üretmeye ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin birinci yüzyılında olduğu gibi ikinci yüzyılında da büyümenin anahtarı yine ihracat olacak. 2023 yılında mevcudu korumak için ödevimize çalıştık. İş planlarımızı oluşturduk” diye konuştu.

Uçak: “İhracatımızı 1 milyar 250 milyon dolara çıkarmayı başardık”

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı (EYMSİB) Hayrettin Uçak da, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak toplam 797 ihracatçı firmanın desteği ile ihracatlarını yüzde 6 oranında artırarak, 1 milyar 250 milyon dolara çıkarmayı başardıklarını belirtti.

Uçak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin 5 buçuk milyar dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatının yüzde 22’si birliğimiz üzerinden gerçekleşti. 2022 yılında ihracatımızın en fazla gerçekleştiği ilk 5 pazarımız Almanya, ABD, Rusya, İngiltere ve Hollanda oldu. 2023 yılının yurt içi ve yurt dışı etkinlikleri ile 2022 yılından bile hareketli olacağını şimdiden söyleyebilirim. Umarım bu faaliyetlerimiz ihracatımıza da yansır ve ihracatımızı 1 milyar 400 milyon dolar seviyelerine çıkabiliriz.”

Ertan: “Enerji girdilerinde sübvansiyona ihtiyaç var”

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan ise 2022 yılının inişli çıkışlı olmasına rağmen, 2021 yılına göre 2 milyar 500 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını söyledi.

Ertan, “Hemen hemen dünyanın tüm ülkelerine ihracat yapabilecek kapasitedeyiz. Demir çelik sektörü 2022 yılının haziran ayına kadar gayet iyi bir performans gösterdi. Ardında ise hızlanarak düşüşe geçti. Türk çelik sektörünün rekabet edebilirliğini sağlamak için enerji girdilerinde sübvansiyona ihtiyaç var” şeklinde konuştu.

Gürle: “2023 yılında da yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz”

Ege Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle de, şu sözlere yer verdi: “Temsil ettiğimiz üç sektörün Türkiye geneli ihracat performansını incelediğimizde 2021 yılında yaklaşık 7 milyar dolar olan ihracatımız 2022 yılında yüzde 20,8 artış ile 8.4 milyar dolara kadar yükselmiş bulunuyor. Sektörlerimizdeki bu artış gurur kaynağımız. İhracat rakamlarına Ege Bölgesi olarak göz attığımızda ise 2021 yılında yaklaşık 800 milyon dolar olan ihracatımız 2022 yılında yüzde 16 artış ile 940 milyon dolara kadar yükselmiş bulunuyor. 2022 yılında koyduğumuz hedefleri tutturmanın gurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2023 yılında da 1.2 milyar dolar hedefimiz ile yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz.”