Türkiye’de tarım ürünleri ihracatının lideri Ege İhracatçı Birlikleri’nin son 1 yıllık dönemde yaptığı tarım ürünleri ihracatı 15 Ekim 2024 tarihinde yüzde 3,2’lik artışla 7 milyar 298 milyon dolardan 7 milyar 532 milyon dolara ulaştı ve tarihinde ilk kez 7,5 milyar doları aştı.

Tarım sektörü Türkiye’nin yıllık ihracatından yüzde 15,7 pay alırken, Ege İhracatçı Birlikleri’nin son 1 yıllık dönemde yaptığı 18 milyar 245 milyon dolarlık ihracatın yüzde 41’ini tarım sektörü gerçekleştirdi.

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki 7 tarım birliğinin 5 tanesi son 1 yıllık dönemde ihracatını artırmayı başarırken, Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin ihracatı yatay bir seyir izledi. İhracatta kan kaybeden tek birlik geçtiğimiz yıl ihracat kısıtlamalarıyla boğuşan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği oldu.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü liderliğini sürdürdü

Ege Bölgesi’nden yapılan tarım ürünleri ihracatında son 1 yılda ihracatını yüzde 4’lük artışla 1 milyar 591 milyon dolardan 1 milyar 658 milyon dolara çıkaran Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, EİB bünyesinde tarım ürünleri ihracatındaki liderliğini sürdürdü.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği geçtiğimiz 1 yılda ihracatını yüzde 17’lik artışla 912 milyon dolardan 1 milyar 69 milyon dolara çıkarırken, hem tarihinde ilk kez 1 milyar doları geçme mutluluğu yaşadı, hem de EİB bünyesinde ihracat artış rekortmeni olmayı başardı.

İhracatını yüzde 3’lük artışla 1 milyar 322 milyon dolardan 1 milyar 356 milyon dolara taşıyan Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Ege Bölgesi’nde bitkisel ürün ihracatındaki liderliğini korurken tarım sektörleri arasında ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı.

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 6,5 artırarak 1 milyar 59 milyon dolara ilerletirken, EİB çatısı altında 1 milyar doları geçen tarım birlikleri arasında yerini aldı.

Türkiye’deki tüm tütün ve tütün mamulleri ihracatçılarını çatısı altında buluşturan Ege Tütün İhracatçıları Birliği’nin yıllık ihracatı yatay bir seyir izledi ve 903 milyon dolar şeklinde kayıtlara geçti.

Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 847 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırırken, son 1 yıllık dönemde dökme ve varilli zeytinyağı ihracatındaki kısıtlamalar nedeniyle zorlu bir yıl geçiren Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’nin ihracatı 730 milyon dolardan 602 milyon dolara geriledi. 2024/25 sezonuna girerken ihracatta kısıtlamalardan kurtulan EZZİB yüksek bir rekoltenin beklendiği 2024/25 sezonunda ihracattaki kayıplarını kapatmayı ve ihracatta başarılı bir sürece girmeyi bekliyor.

Eskinazi: “Kısıtlamalar olmasa 8 milyar dolara ulaşırdık”

Ege Bölgesi’nin ihracatta güçlü olduğu zeytinyağı, kümes etleri sektörlerindeki kısıtlamaların tarım sektöründe ihracat artış hızında kan kaybettirdiğini dile getiren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Tarım sektöründe ihracatı üreticilerimizin ve ürünlerimizin sigortası olarak gören bir anlayışla hareket etmemiz gerektiğini sürekli dillendiriyoruz. Bu kısıtlamalar olmasaydı zengin ürün yelpazesiyle ülkemizin en verimli topraklarına ev sahipliği yapan Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracat tutarı 8 milyar doların üzerinde gerçekleşirdi. 2025 yılında hedefimiz tarım ürünleri ihracatında 8 milyar doları geçmek olacak. Milli katılım organizasyonu yapacağımız gıda fuarları tarım sektöründeki URGE ve TURQUALITY projelerimiz bu hedefe bizleri ulaştıracak” diye konuştu.

Uçak: “Tarıma dayalı ihtisas OSB’lerle 10 milyar dolar ihracata ulaşacağız”

Ege İhracatçı Birlikleri’nden yapılan tarım ürünleri ihracatında bitkisel ürünlerin payının 5 milyar 21 milyon dolara ulaştığını paylaşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Bölgesi’nde kurulma çalışmaları hızla devam eden 5 tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesiyle 2028 yılı sonunda tarım ürünleri ihracatında 10 milyar dolara ulaşacaklarının altını çizdi.

Işık: “Sürdürülebilirlik adımları ve iş birliği başarıyı kalıcı hale getirdi”

Ege Bölgesi’nin tarım ürünleri ihracatında yakaladığı başarının altında sürdürülebilirlik eksenli üretim yapmasının yattığına temas eden Ege İhracatçı Birlikleri Sürdürülebilirlik ve Organik Ürünler Koordinatörü Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, tarım ürünleri ihracatındaki başarının kalıcı olması için ihracatçılar, üniversiteler, üreticiler, kamu kurumları, kontrol kuruluşları, araştırma enstitüleri ve zincirin tüm halkalarıyla güçlü bir iletişim halinde olduklarını, bu güçlü bağların başarıyı getirdiğini vurguladı.