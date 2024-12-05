Ege İhracatçı Birlikleri, kasım ayında ihracatını yüzde 9’luk artışla 1 milyar 528 milyon dolardan 1 milyar 664 milyon dolara yükseltti. Kasım ayında Türkiye’nin ihracatı ise yüzde 3,1’lik azalışla 23 milyar dolardan 22,3 milyar dolara indi. EİB, ağustos, eylül ve ekim aylarından sonra kasım ayında da üst üste dört ay Türkiye ortalamasının üzerinde ihracat artış hızına imza atmayı başardı.

Ege İhracatçı Birlikleri 2024 yılının 11 aylık diliminde ihracatını yüzde 1,3’lük artışla 16 milyar 888 milyon dolara çıkarırken, EİB son 1 yıllık dönemde ihracatını yüzde 1 geliştirerek 18 milyar 469 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı.

EİB bünyesindeki 12 ihracatçı birliğinin 9 tanesi kasım ayında ihracatını artırmayı başarırken, 3 tanesi 2023 yılı kasım ayındaki ihracat seviyesine ulaşamadı.

Sanayi, tarım ve madencilik sektörleri üçte üç yaptı

Kasım ayında, EİB’nin 1 milyar 664 milyon dolarlık ihracatına sanayi sektörleri yüzde 9’luk artışla 844 milyon dolarlık katkı sağlarken, tarım sektörlerinin ihracatı yüzde 6’lık artışla 712 milyon dolar oldu. 2024 yılında her ay ihracat rekoru kıran Egeli madenciler, Kasım ayında da ihracatlarını yüzde 31 artırarak hem yeni bir rekor kırdı hem de hanesine 107,4 milyon dolarlık ihracat yazdırdı.

Demir ve demirdışı metaller zirvedeki yerini korudu

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği, kasım ayında ihracatını yüzde 6’lık artışla 191 milyon dolardan 203 milyon dolara artırırken, EİB çatısı altında zirvedeki yerini koruduğu gibi, 200 milyon dolar barajını geçen tek sektör olmayı başardı.

İhracat artış rekortmeni zeytin ve zeytinyağı

475 bin ton zeytinyağı ve 750 bin ton sofralık zeytin rekoltesiyle 2024/25 sezonuna giriş yapan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği kasım ayında ihracatını yüzde 92’lik artışla 31 milyon dolardan 59,7 milyon dolara yükseltti ve EİB çatısı altında ihracat artış rekortmeni oldu.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı 172 milyon dolar oldu

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe Türkiye’de lider olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, kasım ayında ihracatını yüzde 28’lik artışla 134 milyon dolardan 172 milyon dolara taşıdı. ESÜHMİB, yıllık bazda 1 milyar 715 milyon dolarlık ihracat seviyesine ulaştı.

Yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı kan kaybetti

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, kasım ayında ihracatta yüzde 13’lük kan kaybı yaşamasına karşın 127 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırmayı başardı. EYMSİB’in 11 aylık ihracatı 1 milyar 192 milyon dolar olurken, son 1 yıllık dönemdeki ihracatı yatay bir seyirle 1 milyar 331 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kuru meyve ihracatında artış sürüyor

Çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde dünyanın 100’den fazla ülkesine ihracat yapan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, kasım ayında ihracatını yüzde 5 geliştirdi ve 117 milyon dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.

Hazırgiyim ihracatı 5 aydır artıyor

En büyük ihraç pazarı Avrupa’daki talep düşüklüğü ve döviz kurlarındaki artışın enflasyon rakamlarının gerisinde kalması nedeniyle ihracatta 2 yıldır kan kaybeden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nde son aylardaki toparlanma kasım ayında da sürdü. EHKİB’in kasım ayında ihracatı yüzde 19’luk sıçramayla 93,7 milyon dolardan 111,6 milyon dolara yükseldi. EHKİB, üst üste 5 aydır ihracatını artırma başarısı gösterdi.

Maden ihracatı yüzde 31 arttı

2024 yılında her ay yeni bir ihracat rekoru kıran Ege Maden İhracatçıları Birliği, kasım ayında da ihracatını yüzde 31’lik artışla 82 milyon dolardan 107 milyon dolara ilerletti. EMİB’in 11 aylık ihracatı yüzde 24’lük yükselişle 969 milyon dolardan 1 milyar 198 milyon dolara çıktı.

Haşhaş tohumu ihracatındaki Hindistan pazarındaki tıkanıklığı aşamayan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin kasım ayı ihracatı 83,7 milyon dolarda kaldı.

Ege Tütün İhracatçıları Birliği, kasım ayında ihracatını yüzde 17’lik artışla ihracatını 66 milyon dolardan 77,5 milyon dolara yükseltirken, 2024 yılı ocak-kasım döneminde ihracatını yüzde 67’lik artışla 813 milyon dolardan 840 milyon dolara taşıdı.

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri alt sektörlerini bünyesinde barındıran Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, 71,7 milyon dolarlık ihracat başarısı gösterirken, ihracatta yüzde 4’lük gelişim kaydetti.

2024 yılının 11 aylık döneminde ihracatta yüzde 12’lik düşüşle ihracatı 461 milyon dolardan 406 milyon dolara gerileyen Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, kasım ayında ihracatta yüzde 12’lik artış hızı yakaladı ve 57,7 milyon dolar ihracatı kayda aldı ve kötü gidişe dur dedi.

Emek-yoğun sektörler içerisindeki Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin ihracattaki düşüşü kasım ayında da sürdü. EDDMİB’in, 2023 yılı kasım ayında 11 milyon dolar olan ihracatı, 2024 yılı kasım ayında yüzde 7 azalışla 10,2 milyon dolara indi.

Ege Bölgesi’nin kasım ihracatı 2 milyar 695 milyon dolar oldu

Ege Bölgesi kasım ayında 2 milyar 695 milyon dolar ihracat yaparken, 2023 yılı kasım ayındaki 2 milyar 669 milyon dolar olan ihracatını yüzde 1 geliştirmeyi başardı.

İzmir, 1 milyar 426 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi ihracatını domine etmeyi sürdürürken, İzmir’de kurulu iki serbest bölge kasım ayında 259 milyon dolarlık ihracat katkısı sağladı. İzmir’in ihracatı kasım ayında yüzde 4 düşüş gösterdi.

Manisa’nın kasım ayındaki ihracatı yüzde 2’lik azalışla 481 milyon dolardan 471 milyon dolara inerken, Denizli’nin ihracatı yüzde 19’luk artışla 324 milyon dolardan 385 milyon dolara ilerledi.

Muğla, 2023 yılı kasım ayında 82,5 milyon dolar olan ihracatını yüzde 40’lık artışla 115 milyon dolara yükselterek Ege Bölgesi’nde ihracat artış rekortmeni oldu. Balıkesir’in ihracatı yüzde 8’lik artışla 104 milyon dolara çıkarken, Aydın’ın ihracatı 101 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kasım ayında Kütahya ihracatını yüzde 10’luk gelişimle 31 milyon dolardan 34,5 milyon dolara taşırken, Afyon 29,3 milyon dolar ve Uşak 28 milyon dolar ihracatı hanelerine yazdırdılar.

Kasım ayında ABD zirveye çıktı

Kasım ayında, Ege İhracatçı Birlikleri’nden en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında Amerika Birleşik Devletleri 144,8 milyon dolarlık taleple zirveye çıktı. ABD’ye, 2023 yılı kasım ayında 112 milyon dolar olan ihracat 2024 yılı kasım ayında yüzde 29 artış kaydetti.

Egeli ihracatçıların uzun yıllardır en çok ihracat yaptığı ülke olan Almanya kasım ayında 141 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada kendisine yer buldu. İtalya, 89 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü sırasındaki yerini korudu. EİB’den kasım ayında 203 ülke ve gümrüklü bölgeye ihracat yapılırken, 101’ine ihracat artışı oldu.

Eskinazi; “Sanayi, tarım ve madencilik sektörlerindeki artış sevindirici”

Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatın 4 aydır üst üste Türkiye ortalamasının üzerinde arttığı bilgisini veren Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, kasım ayında EİB’den yapılan ihracatın tarım, sanayi ve madencilik sektörlerinde de artmasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

2024 yılına girerken mevcudu korumak hedefiyle girdiklerini hatırlatan Eskinazi, “11 aylık performansımızla mevcudu koruduğumuz gibi, yüzde 1,3’lük ihracat artış hızı yakaladık. Döviz kurundaki artış enflasyonla uyumlu olsaydı ihracatımız yüzde 10 artış hızını yakalayabilirdi. Bu da yaklaşık 1,5 milyar dolar daha fazla ihracat yapmamıza olanak verirdi. Türkiye’nin büyümesinin itici gücünün ihracat olduğu son açıklanan verilerle ortaya çıktı. Türkiye 3,5’e aşağı yönlü revize ettiği büyüme hedefini tutturabilmek için ihracatçısına uygun faiz oranlı finansmanı temin etmesi gerekir. Enflasyonla mücadele kapsamında ekonomide iç piyasa 2025 yılında da soğutulmaya devam edecek. Çıkış yolumuz ihracat” şeklinde konuştu.