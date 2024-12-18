Ege İhracatçı Birlikleri, il il gezerek, Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum sağlamaya yönelik hayata geçirdiği “Responsible Destek Programı”nı ve diğer devlet yardımlarını anlattığı Ege İhracatçı Birlikleri İş Dünyası Buluşmaları toplantı serisinin ilki Balıkesir Sanayi Odası ev sahipliğinde gerçekleşti.BALIKESİR (İGFA) - Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan ve Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Yarış’ın açılış konuşmaları sonrasında EİB Genel Sekreteri İ. Cumhur İşbırakmaz, Ege İhracatçı Birlikleri’nin ihracatçılarımız için yaptığı faaliyetleri içeren bir sunum gerçekleştirdi.

Toplantının devamında EİB’den uzman isimler, Ticaret Bakanlığı’nın Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat mevzuatına uyum sağlamaya yönelik hayata geçirdiği Responsible Destek Programı, diğer devlet yardımlarını aktardı. Toplantıda 20 yılı aşkın ihracat yapan Balıkesirli 17 firmaya ödülleri de takdim edildi.

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Yarış, “Yüksek enflasyon, düşük kur, yüksek faiz, küresel piyasalarda yaşanan sıkıntılara rağmen, ilimizin ihracatı yılın 11 ayında geçen seneye göre yüzde 12 artış göstermiştir. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz üç ülke ve üç sektöre baktığımızda ABD, Irak ve Almanya öne çıkarken, elektrik ve elektronik, su ürünleri ve hayvansal mamuller, otomotiv endüstri sektörleri ise ilk üç sektörü oluşturmaktadır. Ege İhracatçı Birliğinden ödül alan 20 yıl üzeri aktif ihracat yapan firmalara baktığımızda, ağırlıklı olarak mermer ve gıda üretimi yapan firmalardan oluşmaktadır. Bu da ilimizdeki ihracatçı firmaların zaman içinde sektörel yönden çeşitlendiğini göstermektedir. EİB tarafından gerçekleştirilen devlet yardımları ve Yeşil Mutabakat’a hazırlık destek programı bilgilendirme sunumlarının, üyelerimize sağlayacağı katkılar ile 2025 yılında ilimiz ihracat miktarının artmasını temenni ediyoruz.” dedi.

BALIKESİR’İN İHRACATI 2 MİLYAR 235 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Son dönemde Balıkesir’deki ihracat artışını yakından gözlemlediklerini söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Ertan şunları kaydetti:

“Ticaret Bakanlığı’nın 2023 yılından beri açıklamaya başladığı faaliyet illeri istatistiğine göre 2024 yılının 11 aylık diliminde Balıkesir’in ihracatı 2 milyar 235 milyon dolara ulaşmış durumda. Faaliyet istatistiği verileri, üretimi ve ihracatı Balıkesir’de olan ancak şirket merkezi Balıkesir dışında olan ihracat kayıtlarının tutulma kriterleri baz olarak oluşturuluyor. Balıkesir, 5 tanesi faaliyette olan 8 Organize Sanayi Bölgesiyle sanayi kimliği öne çıkan bir kentimiz.”