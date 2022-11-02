Defileye Erzurum Valisi Okay Memiş, Aziziye Belediye Başkanı Muhammet Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda düzenlenen defilede ehram kumaşının yapım aşamaları canlandırılarak, geleneksel kıyafetin modern hali vatandaşların beğenisine sunuldu. Vatandaşlar defilede mankenleri alkış yağmuruna tuttu. Koyun yününden yapılan ehram kumaşından 26 farklı tasarım sergilendi.

Erzurum’da ‘Doğadan Doğala Bürünelim’ projesi çerçevesinde ‘Doğallığın Zarafeti’ adlı bir defile düzenlendi. Defilede geleneksek ehram dokuma kumaşından yapılan elbiseler görücüye çıktı.

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