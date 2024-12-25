Aksaray’da sigortasız araçla alkollü olarak trafiğe çıkan ehliyetsiz sürücü, trafik kurallarını adeta alt üst ederken, bir de kaza yapıp polise yakalanınca elindeki içkiyi bırakmamak için ekiplere ecel teri döktürdü.

Olay, gece yarısı Aksaray - Adana Karayolu üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karayolunda kaza ihbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederken, kaza yapan 42 HH 273 plakalı aracı yanında bir şahısla birlikte buldu. Elinde içki şişesiyle duran C.D. isimli şahsı sorgulayan ekipler güvenlik ve PTS kameralarından yaptığı incelemede aracın sürücüsü olduğunu belirledi. Sürücünün tek taraflı kaza yaptığını tespit eden ekipler sürücüye alkol muayenesi yapmak istedi. Israrla sürücü olmadığını dile getiren ve cezadan kurtulmaya çalışan alkollü sürücü, elindeki içki şişesiyle birlikte polis ekiplerine güçlük çıkarttı. Araç plakasından yapılan sorgulamada aracın sigortasız olduğu belirlenirken, C.D. isimli alkollü sürücünün yapılan sorgulamasında ise ehliyetinin olmadığı ortaya çıktı.

Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü adeta kusur üzerine kusur işlerken, polis ekiplerine verdiği cevaplar ve elindeki içki şişesini bırakmaması da polisin alkollü sürücüyle imtihanına damgasını vurdu. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülmek istenen sürücü, “Sürücü ben değilim, babam geliyor. Bir şey olmadı, bir şeye çarpmadım, boş verin eve bırakın beni abi” şeklinde cevap verdi.

Olay yerine gelen ambulansı görünce “Bir de onu çıkartma, kimliğim yok” diyerek tepki gösteren sürücü, gözaltına alındığı sırada elindeki içki şişesini bırakmamak için direndi. “Bırakmam onu” diyen sürücü polis ekiplerine de bağırarak talimatlar yağdırırken, polis memurlarının uzun uğraşları sonucu ikna edilerek polis aracına alındı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezi amirliğine götürülürken, alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 lira, sigortasız araç kullanmaktan 690 lira ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 lira olmak üzere toplam 20 bin 106 lira ceza kesildi. Araç ise trafikten men edilerek çekici marifeti ile otoparka çektirildi. İfadesi alınan sürücüyle ilgili de adli işlem başlatıldı.