Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü tutuklandı. 1,17 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesi olmadığı belirlenen araç sürücüsüne 12 bin 254, araç sahibine de 8 bin 190 TL olmak üzere 23 bin 444 TL para cezası uygulandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü tutuklandı. 1,17 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesi olmadığı belirlenen araç sürücüsüne 12 bin 254, araç sahibine de 8 bin 190 TL olmak üzere 23 bin 444 TL para cezası uygulandı.

Dün gece Side Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda otomobilin yoldan çıktıktan sonra refüjdeki palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta yolcu olarak bulunan 31 yaşındaki Ahmet Erdem Sucu olay yerinde yaşamını yitirmiş, aracı kullanan İclal Hülya Baysal ise hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı.

Manavgat Devlet Hastanesinde yapılan kontrolde 1,17 promil alkollü olduğu, ayrıca sürücü belgesi olmadığı belirlenen Baysal’a; jandarma trafik ekipleri tarafından 2023 yılı zamlı tarife dahilinde alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibine de sürücü belgesiz bir kişiye aracını kullandırmaktan 8 bin 190 TL olmak üzere toplam 23 bin 444 TL para cezası uygulandı.

Tedavisinin tamamlanmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı doğrultusunda gözaltına alınan İclal Hülya Baysal, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine teslim edildi.