Karabük’te ehliyeti olmadığı için polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 40 kilometre sonra Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 100. Yıl Mahallesi’nde uygulama yaptıkları sırada Ş.E. (17) idaresindeki 34 KFC 314 plakalı otomobili durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobilini ekiplerin üzerine sürerek kaçmaya başladı. Polisleri peşine takan sürücü Yenice istikametine kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

Durumun bildirmesi üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri de şüpheli aracın Yortan beldesi yönüne seyir halinde olduğunu ve N.A.C.(21) idaresindeki 78 ABU 243 plakalı hafif ticari araçla hareket ettiğini tespit etti.

Ekiplerin kovalaması sonucu iki araç da belde merkezinde durdurulurken sürücüler kıskıvrak yakalandı.

Ehliyetsiz otomobil sürücüsüne "Genel güvenliği tehlikeye düşürmek" suçundan adli işlem yapılırken Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 58 bin lira idari para cezası kesilerek araç trafikten men edildi.