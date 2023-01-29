Karabük’te ehliyetsiz sürücü önce yayaya ardından direğe çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Karabük’te ehliyetsiz sürücü önce yayaya ardından direğe çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi Yıldız Caddesi’nde meydana geldi. E.K.K. idaresindeki 78 AAD 042 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırım kenarında yürüyen R.P.’ye, sonra da beton elektrik direğine çarptı. Kazada ön kısmı hurdaya dönen otomobilin sürücüsü ile R.P. yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan kontrollerde sürücü E.K.K.’nin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.