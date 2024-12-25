Malatya’da girdikleri ehliyet sınavında üzerlerine iletişim düzeneği kurdurdukları ve usulsüzlük yaptığı tespit edilen 2 kişi ile düzeneği temin ettiği tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu’da yılbaşı öncesinde sahte alkol ele geçirildi Kastamonu’da yılbaşı öncesinde sahte alkol ele geçirildi

Malatya’da Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursiyerleri Sınavı’nda (MTSKS) kulağına "böcek" adı verilen özel dinleme cihazı yerleştirerek kopya çektikleri tespit edilen 2 sürücü adayı ile düzeneği temin ettiği tespit edilen 1 şahıs polis ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlıların yapılan üst aramalarında 3 adet kulak içi kulaklık, 2 adet uzaktan bağlantı sağlayan wifi cihazı, 2 adet kamera, 1 adet akıllı cep telefonu ve 1 adet bluetooth kulaklık ele geçirildi.

Zanlılar hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: iha