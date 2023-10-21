Hatay’da ehliyet sınavı esnasında komisyonun içerisinde bulunduğu otomobil, motosikletli sürücü adayına çarptı. Kazada sürücü adayı yaralandı.

Kaza, Antakya ilçesi EXPO yolunda meydana geldi. Ehliyet sınavı esnasında sürücü kursu hocası Sezai K. idaresindeki 31 SK 222 plakalı otomobil, Duran K. isimli sürücü adayının kullandığı 31 F 4609 plakalı motosiklete çarptı. Kazada A-2 ehliyeti sınavına giren Duran K. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen sürücü kursu hocaları da kaza karşısında şaşkınlık yaşadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.