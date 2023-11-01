Tokat’tın Zile ilçesinde ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren sahışlar yakayı ele verdi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sınavlarında usulsüzlük konularına yönelik çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Tokat’ın Zile İlçesinde Motorlu Taşıtlar E-Sınavına elektronik kopya düzeneği ile girdiği anlaşılan 2 şüpheliye ve dışarıdan destek verdiği tespit edilen bir araca operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda; 2 adet mikro kulaklık, 1 adet düğme kamera, 2 adet modem, 1 adet ses aktarım cihazı, 1 adet giysi içerisine yerleştirilmiş düğme kamera ve ses aktarım cihazlı düzenek ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.